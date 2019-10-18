Грозный, , 19:08 — REGNUM В Чечне завершен Международный фестиваль танца имени Махмуда Эсамбаева. В нем приняли участие представители 22 субъектов Российской Федерации и 10 стран. Гран-при конкурса получили танцоры из Чечни Фарида Абкарова и Ислам Хасаев, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

В номинации «Сольный танец» первым стал Владислав Уткин. Приз за лучшую работу в номинации «Парные танцы» завоевали Алана Бязрова и Инал Санакоев из Южной Осетии.

Кроме того, приз жюри за поиск современности в национальном танце получил Максим Куликов из Нижегородской области. В Калмыкию увезли приз зрительских симпатий танцоры Айса Надбитова и Джангр Босхомджиев, а в Омскую область «уехал» приз «за поэзию русского танца», который завоевала Мария Барашкова.

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Напомним, 11-й Международный фестиваль танца имени Махмуда Эсамбаева проходил в Чечне с 15 октября. В нем приняли участие танцоры из России, Болгарии, Египта, Сербии, Белоруссии, Грузии, Украины, Южной Осетии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.