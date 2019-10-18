Лос-Анджелес, США, , 18:53 — REGNUM Тодд Филлипс не планирует выпускать расширенную версию кинокомикса «Джокер» с удалёнными сценами. Об этом 18 октября сообщил портал Screen Rant.

Во время беседы с журналистами он признался, что «ненавидит» расширенные версии фильмов. Режиссёр подчеркнул, что если сцена была удалена из фильма, то это произошло не просто так.

«Фильм, который существует, — я хотел, чтобы он был именно таким и я никогда не покажу удаленную сцену», — заявил Филлипс.

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Стоит отметить, что фанаты знают: изначально фильм «Джокер» был на 30 минут длинее той картины, что вышла в кинотеатры. Таким образом, они надеялись на то, что некоторые сцены войдут в версию фильма, предназначенную для домашнего просмотра.

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