Чебоксары, , 18:33 — REGNUM В столице Чувашии 22 октября состоится республиканский фестиваль моды и красоты. Он состоится в русском драматическом театре. По итогам фестиваля будут определены победители в четырёх конкурсах, сообщили ИА REGNUM в минэкономразвития Чувашии.

Отмечается, что цель мероприятия — развитие и совершенствование индустрии красоты и сферы бытового обслуживания населения, повышение профессионального мастерства специалистов, выявление молодых талантливых мастеров. Ожидается, что фестиваль будет содействовать установлению творческих и деловых контактов.

В рамках мероприятия пройдут конкурсы профессионального мастерства среди парикмахеров, визажистов, дизайнеров и фотографов. В частности, парикмахеры представят женские вечерние и креативные причёски, фотографы покажут мастерство создания портретной и репортажной съёмок, дизайнеры представят национальные стилизованные костюмы и молодёжную повседневную одежду.

Победители будут определены среди юниоров и профессионалов. Завершится фестиваль праздничным дефиле.