Пекин, , 18:26 — REGNUM В сеть выложили первы тизер-трейлер китайской комедии «Затерянные в России» (Lost In Russia), которая выйдет в широкий прокат 25 января 2020 года, в день начала нового года в Китае. Ролик был опубликован на YouTube-канале Free Cinema Aeternum.

Сюжет картины расскажет о том, как «маленький начальник» Сюй Иван случайно поехал в Россию со своей матерью и столкнулся с необычными ситуациями в том числе в российском поезде. Фильм является частью трилогии режиссёра Сю Чжэня, ранее выпустившего картины «Затерянные в Тайланде» (Lost In Thailand) и «Затерянные в Гонконге» (Lost In Hongkong).

Читайте также: Тесса Томпсон рассказала о судьбе третьей части фильма «Крид»

Первая картина, вышедшая на большие экраны в 2012 году, смогла собрать в прокате $208 млн, вторая, премьера которой состоялась в 2015-м — $255 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Zомбилэнде 2» мог появиться кроссовер с сериалом «Ходячие мертвецы»