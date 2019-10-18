Москва, , 17:50 — REGNUM На краудфандинговой платформе Boomstarter стартовала кампания по сбору средств на видеоигру про освоение космоса с элементами стратегии и симулятора «Наша вселенная». Трейлер был опубликован на YouTube-канале Human Planet Studio.

Игра про освоение космоса «Наша вселенная»

Разработчики сообщили, что игра выполнена в жанре Scientific Adventure And Exploration (S.A.N.E.), который предоставляет геймерам возможность отправиться в «научное приключение» во время исследования космоса. Отмечается, что сейчас ведется работа над созданием альфа-версии игры, которая предложит осуществить пилотируемую экспедицию на Марс в середине 21 века.

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Проект осуществляется при поддержке Русского Космического Общества. С момента старта кампании разработчики смогли собрать 13,1 тыс. рублей при установленной цели 360 тыс. рублей, до её завершения осталось 58 дней.

В качестве автора проекта на Boomstarter выступил выпускник факультета литературного творчества Литературного института имени А.М. Горького Алексей Борисов.

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