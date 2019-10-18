Рига, , 16:10 — REGNUM Режиссёр Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис опубликовал в своем профиле Instagram фотографию артиста балета Михаила Барышникова.

«Мы начинаем репетиции в Риге», — написал режиссёр.

На фотографии Михаил Барышников изображён в образе Папы Римского Бенедикта XVI, или Йозефа Ратцингера. Постановка называется «Белый вертолёт» («Baltais helikopters») и базируется на сюжете загадочной отставки Папы Бенедикта XVI со своего поста, первой в истории Римско-католической Церкви, за последние 600 лет.

Херманис сообщил, что постановка готовилась два года. Он тщательно обобщил все интервью Папы, встречался и разговаривал с людьми связанными с персоной Бенедикта XVI. В спектакле будут использованы цитаты Папы снабжённые глубоким подтекстом.