В фильме «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» мог появиться кроссовер с сериалом «Ходячие мертвецы». Об этом 18 октября сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр Рубен Флейшер во время общения с журналистами рассказал, что в какой-то момент Эмме Стоун пришла «забавная идея» по поводу того, что герои фильма, путешествуя по просторам постапокалиптических США, могут периодически сталкиваться с некоторыми членами актёрского состава «Ходячих мертвецов». Он отметил, что команда проекта хотела реализовать эту затею, однако ей так и не удалось добиться желаемого.

В кинотеатрах США фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» начали показывать сегодня, 18 октября 2019 года, в российский прокат картина выйдет 24 октября. Стоит отметить, что оригинальный фильм 2009 года понравился зрителям, при бюджете $23,6 млн он смог собрать в США около $75,6 млн, а в мире более $102,3 млн.

