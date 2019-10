Лос-Анджелес, США, , 15:50 — REGNUM Тесса Томпсон сказала, что она думает по поводу возможных съёмок третьей части фильма «Крид». Об этом 18 октября сообщил портал We Got This Covered.

Во время своего выступления на фестивале ACE Comic-Con актриса, отвечая на соответствующий вопрос поклонника, заявила: ей очень повезло, что она снималась в картинах франшизы и выразила надежду на то, что проекту будет дан «зелёный свет».

«Я думаю, что в конце концов мы сделаем «Крид 3», — сказала Томпсон, отметив, что, возможно, ей удасться записать новые песни к фильму.

Напомним, Тесса Томпсон исполнила в картине «Крид 2» роль Бьянки Тейлор. Она также участвовала в записи сандтрека фильма, записав песн. Midnight совместно с продюсером Майклом Леном Уильямсом II и рэпером Gunna.

