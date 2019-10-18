Симферополь, , 15:07 — REGNUM В одном из сёл Черноморского района Крыма планируют реализовать пилотный проект по реформированию местных учреждений культуры. Об этом 18 октября журналистам заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Учитывая тот фактор, что увеличивается продолжительность жизни, растёт и количество пожилых людей в Крыму. Их необходимо вовлекать в творчество, самодеятельность. Точно так же и молодых людей, которые полны оригинальных идей, но им нужно помочь себя реализовать», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента заявил, что за ближайшие пять лет в республике необходимо решить непростую проблему заброшенных и пустующих клубов в сельской местности.

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