Пучхон, , 14:54 — REGNUM 18 октября в южнокорейском городе Пучхон открылся 21-й международный фестиваль анимационных фильмов BIAF. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в этом году на фестивале покажут 166 анимационных фильмов из 38 стран. Фестиваль открыл анимационный фильм японского режиссёра Масааки Юаса «Оседлать волну с тобою» (Ride your Wave).

Известно, что картины будут показаны на шести площадках, включая Корейский музей манги, мэрию города, городской культурный центр, кинотеатр CGV Bucheon и театр.

Кроме того, в рамках фестиваля также пройдут различные выставки, демонстрация анимационных роликов, мастер-классы, кукольные представления, форумы.