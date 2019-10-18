София, , 14:18 — REGNUM Болгария и Россия намерены подписать программу сотрудничества в области культуры и образования на пять лет, заявила 18 октября болгарский министр иностранных дел Екатерина Захариева.

Она напомним, что последняя программа сотрудничества в этой области между двумя странами была на 2012−2014 годы,

«Надеюсь, что скоро мы сможем подписать новую программу сотрудничества в области культуры, образования и науки, рассчитанную на пятилетний период», — сказала в интервью ТАСС Захариева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в договор между России и Болгарией о социальном обеспечении.

Так, жители Болгарии, которые при этом выступают гражданами РФ, смогут получать российскую пенсию. Однако речь идет о пенсии только за период, в который эти граждане работали в РФ или в РСФСР.

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