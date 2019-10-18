Штат Калифорния, США, , 13:37 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Hulu объявило о том, что к актерскому составу сериала «Навстречу тьме» присоединились Кайл Ховард, известный по «Домашнему аресту», «Друзьям», «Частям тела», «Говорящей с призраками» и «C.S.I. Место преступления», Джулиан Сэндс, знакомый зрителям по картинам «Покидая Лас-Вегас», «Поля смерти», «Ватель» и «Экспромт», Анджела Саравян, снявшаяся в «Мире Дикого Запада» и «Менталисте», Дастин Миллиган, сыгравшая в «Выкупе», «В стране женщин» и «Сверхъестественном», а также Молли Хэйгэн и Натали Холл.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, сюжет хоррор-антологии вращается вокруг загадочных и ужасающих событий, связанных с теми днями, когда люди празднуют различные события: от Рождества до Хэллоуина.

В качестве шоураннеров выступил Джим Эгнью, подаривший миру «Захват» и «Гнев». Команду исполнительных продюсеров возглавили Тевин Адельман, участвовавший в создании картин «Ходячие мертвецы» и «Конмэн», и Александр Коне. Работу над сценарием вела Линдси Аллен. Режиссерами стали Пол Дэвис, Адам Мэйсон и Патрик Люссье.