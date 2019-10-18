Дрезден, Германия, , 13:29 — REGNUM В знаменитом Кунстхалле в Липсиусбау в Дрездене проходит выставка «Я из Дрездена, оцените это, черт возьми» неоэкспрессиониста А.Р. Пенка. Об этом сообщает издание The Art Newspaper Russia.

А.Р. Пенка родился в Дрездене и был свидетелем чудовищной бомбардировки города в 1945-м, а позднее, в ГДР, стал известным деятелем андерграунда: живописцем, графиком, скульптором, кинорежиссером, музыкантом, писателем. Художник уехал в ФРГ в 1980 году уже известным на Западе художником.

Выставка нескольких десятков произведений из музеев и частных собраний Германии посвящена гэдээровскому периоду Пенка. В центре экспозиции — «Ночной автопортрет в шляпе», «Окончание на Востоке» («Дуйсбург») с красными пиктографическими человечками, характерными для творчества Пенка ­1970-х.

Выставка продлится до 12 января 2020 года.