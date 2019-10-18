Лос-Анджелес, США, , 13:25 — REGNUM Сценарий для предстоящего кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» будет создавать актриса и писатель Джейд Барлетт. Об этом 18 октября сообщил портал Screen Rant.

Барлетт исполнила эпизодическую роль (медсестры) в фильме «Расплата» 2016 года с Беном Аффлеком. Кроме того, в 2016 году её сценарий к фильму «Девушка Миллера» попал в так называемый чёрный список Голливуда (в него по результатам опроса включают лучшие неэкранизированные сценарии).

Пока что не ясно, будет ли она работать над созданием сценария к «Доктору Стрэнджу 2» одна, будет ли помогать в его написании режиссёру Скотту Дерриксону или займется переписыванием уже имеющегося материала.

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Напомним, премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в США запланирована на 7 мая 2021 года. Главную роль в фильме исполнит Бенедикт Камбербэтч, компания на съёмочной площадке ему составят Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс и Бенедикт Вонг.

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