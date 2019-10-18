Остин, США, , 13:00 — REGNUM Один из фанатов певицы Билли Айлиш во время концерта в Остине (столица Техаса) на музыкальном фестивале Austin City Limits украл кольцо у исполнительницы.

После исполнения своего хита «Ocean Eyes», благодаря которому она и снискала известность, певица вышла к зрителям, а когда вернулась на сцену, обнаружила пропажу, сообщает MTV. Певица в микрофон посоветовала фанату «оставить его у себя».

Толпа поддержала молодую исполнительницу, начав скандировать: «Отдай его обратно». Тем не менее, этого не произошло, и певица попросила фаната беречь кольцо, которое он украл.

Данный инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Фанаты призывали «проявлять уважение» к исполнительнице.