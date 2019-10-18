Штат Калифорния, США, , 12:48 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что сериал «Почему женщины убивают» продлен на второй сезон. Сюжет социальной драмы разворачивается в трех временных пластах и вращается вокруг домохозяйки 60х, светской львицы 80х и современной женщины юриста. Трех героинь связывает одно — они все пережили измену в браке.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили двукратный лауреат премии телеканала MTV Люси Лью, известная по «Счастливое число Слевина», «Убить Билла», «Шанхайский полдень», «Учитель на замену» и «Расплата», Джиннифер Гудвин, знакомая зрителям по картинам «Переступить черту», «Улыбка Моны Лизы», «Одинокий мужчина» и «В стране женщин», Кирби Хауэлл-Баптист, снявшаяся в «Убивая Еву» и «В лучшем мире», Александра Даддарио, сыгравшая в «Настоящий детектив», «Клан Сопрано» и «Белый воротничок», и Сэм Джагер.

В качестве шоураннера выступил Марк Черри, подаривший миру сериалы «Отчаянные домохозяйки» и «Коварные горничные. Команду исполнительных продюсеров возглавили Рэнди Мейем Сингер, участвовавшая в создании картин «Миссис Даутфайр», «Элвин и бурундуки: Грандиозное бурундуключение», «Зубная фея» и «Джек и Джилл», и Стефен Боуман, благодаря которому свет увидел сериал «Правосудие». Работу над сценарием вел Остин Гузман. Режиссерами стали Дэвид Гроссман и Марк Уэбб.