Нью-Йорк, США, , 12:35 — REGNUM Телеканал HBO выпустил тизер-трейлер сериал «Чужак», в основу которого лег роман Стивена Кинга. Ролик был опубликован 17 октября на YouTube-канале компании.

«Чужак» будет состоять из 10 эпизодов, точную дату премьеры HBO пока что не называет, первый эпизод шоу выйдет в 2020 году. В сериале снялись Бен Мендельсон, Синтия Эриво, Билл Кэмп, Мэр Уиннингэм, Пэдди Консидайн, Джулианна Николсон, Юл Васкес, Джереми Бобб и Марк Менчака.

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Сюжет книги рассказыает о том, как детектив Ральф Андерсон (Мендельсон) расследует зверское убийство ребёнка. Все улики указывают на местного бейсбольного тренера, который совсем не похож на убийцу. В расследовании полицейскому помогает частный детектив Холли Гибни (Эриво), обладающая сверхъестественными способностями.

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