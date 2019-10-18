Псков, , 12:23 — REGNUM 25 октября в Пскове состоится гала-концерт Симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Вечер с участием звезд российской сцены посвящен 75-летию этого Псковской филармонии. На концерте прозвучат всемирно известные сочинения Моцарта, Россини, Пуччини, Чайковского, Рахманинова и других великих авторов прошлого. Об этом сообщил ИА REGNUM художественный руководитель и главный дирижёр Симфонического оркестра Николай Хондзинский.

«На нашей сцене в сопровождении оркестра выступят великолепные солисты, уже знакомые нашей публике по прошлым проектам: лауреаты международных конкурсов, солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и заслуженный артист республики Татарстан, победитель ряда телевизионных конкурсов Альберт Жалилов. Особо отмечу, что впервые на большой сцене будет выступать пианист Вася Черотченко, лауреат Губернаторской премии «Юные дарования Псковщины», — подчеркнул Николай Хондзинский.

По его словам, несмотря на преклонный, по человеческим меркам, возраст, Псковская филармония сегодня — образец неутомимой энергии, молодости и красоты.

Псковская областная филармония создана в 1944 году. Возрождение послевоенного Пскова и становление первой профессиональной концертной организации в городе проходили одновременно. Здесь выступали всемирно известные музыкальные коллективы страны и выдающиеся исполнители: Академическая певческая капелла г. Санкт-Петербурга, Оркестр им. Андреева, Русский народный ансамбль «Россия» и народная артистка Людмила Зыкина, симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории, концертный хор Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского, народные артисты СССР Елена Образцова, Николай Петров, Элисо Вирсаладзе и другие.

На сегодняшний день филармония остаётся центром культурной жизни региона, представляя псковскому зрителю широчайшую панораму отечественной и мировой музыкальной культуры разных эпох, направлений, стилей и жанров. За последние два года посещаемость концертов филармонии выросла в два раза.