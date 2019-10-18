Хух-Хото, Китай, , 12:20 — REGNUM Библиотечная коллекция из более чем 2000 книг и исследовательских документов о Марко Поло из более чем 30 стран мира открылась во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Частная библиотека обладает ценными версиями «Путешествий Марко Поло» на более чем 20 языках мира. Предполагается, что это крупнейшая коллекция книг о Марко Поло в Китае. Большинство книг собирались учеными и исследователями в течение последних 20 лет.

Основатель библиотеки Ци Баотин представил несколько предметов, касающихся историй, связанных с путешествиями Марко Поло по Внутренней Монголии. Библиотека даст возможность читателям ознакомиться с оригинальной литературой об истории региона.

Напомним, что итальянский купец, исследователь и первооткрыватель Марко Поло путешествовал вдоль древнего Шелкового пути и пришел в Китай в XIII веке. Его путешествия отражены в книге «Путешествия Марко Поло», которая привлекла многих людей на Западе посетить загадочный Восток.