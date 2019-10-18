Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Network объявило о том, что сериал «Пандора» продлен на второй сезон. Сюжет научно-фантастической драмы разворачивается в 2199 году и вращается вокруг юной девушки, проходящей обучение в космической академии. Там она вместе со своими друзьями овладевает необходимыми навыками для того, чтобы защищать родную планету от различных угроз. Однако, само происхождение героини заключает в себе секрет способный либо уничтожить все живое, либо спасти.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Ной Хантли, известный по «28 дней спустя», «Жаплу», «Уже скучаю по тебе», «Чисто английские убийства» и «Туманы Авалона», Присцилла Квинтана, знакомая зрителям по картинам «Пункт назначения: Смайл», «Траффик», «Компьютерный атлас» и «Смертельное оружие», а также Оливер Денч, Рашель Банно и Бэн Рэдклифф.

В качестве шоураннеров выступили Марк А. Олтмэн, подаривший миру «Агент Икс» и «Библиотекари», и Бретт Симмонс. Команду исполнительных продюсеров возглавили Джеффри Бич, участвовавший в создании картин «Перехватчики», «Шторм», «Глубокое погружение» и «Под давлением». Работу над сценарием вел Стивен Криозер. Режиссерами стали Кристиан Госсет и Стивен Хьюз.