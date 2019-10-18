Штат Калифорния, США, , 10:53 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что премьера финального сезона сериала «Человек в высоком замке» состоится 15 ноября 2019 года. Сюжет фантастической драмы разворачивается в параллельной вселенной, где нацистская Германия и милитаристская Япония одержали победу во Второй Мировой Войне. Тем не менее, постепенно на оккупированных рейхом и империей территориях зарождается сопротивление. Одним из основных средств борьбы повстанцев является распространение кинопленки, на которой отображена победа союзников в войне.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Руфус Сьюлл, известный по «Иллюзионист», «Честная куртизанка», «История рыцаря», «Темный город» и «Елена Троянская», Алекса Давалос, знакомая зрителям по картинам «Мгла», «Хроники Риддика», «Город гангстеров» и «Каратель», Ди Джей Куоллс, снявшийся в «Суета и движение» и «Дорожное приключение», Джоэль де ла Фуэнте, сыгравшая в «Форс-Мажор», «Меняющие реальность» и «Добровольцы», и Кэри-Хироюки Тагава.

В качестве шоураннеров выступили Фрэнк Спотниц, подаривший миру «Секретные материалы» и «Великолепные Медичи». Команду исполнительных продюсеров возглавили Ричард Хейус, участвовавший в создании картин «Завтра наступит сегодня», «Большая буква «Р», «Переходный возраст» и «Новый день», и Кристиан Бауте, благодаря которому свет увидела кинолента «Квартет». Работу над сценарием вели Филип К. Дик и Джо Кавасаки. Режиссерами стали Дэниэл Персивал, Джон Фоусет и Карин Кусама.