Сеул, 18 октября 2019, 10:39 — REGNUM Южнокорейский анимационный фильм «Неудачники» (Underdog) номинирован на ежегодную премию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, это единственная картина южнокорейского производства номинированная на данную премию, которую в мире также называют «Азиатским Оскаром».
Известно, что анимационный фильм режиссеров Ли Чхун Бэка и О Сон Юна повествует о жизни бродячих собак, познавших свободу и самобытность.
Отметим, что данная картина была представлена на международном кинофестивале BIFAN в июле 2018 года. В южнокорейский прокат анимационный фильм «Неудачники» (Underdog) вышел в январе текущего года.