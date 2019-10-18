Штат Калифорния, США, , 10:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о том, что началась работа над сериалом «Самое веселое, что у нас когда-либо было». Сюжет семейной драмы вращается вокруг четырех сестер, живущих в тени идеального брака своих родителей, при этом испытывая значительные трудности в собственной личной жизни. Все меняется, когда к одной из них возвращается сын, отданный на усыновление пятнадцать лет назад.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве создателей сериала выступила двукратный лауреат премии «Золотой Глобус» Эми Адамс, известная по «Прибытие», «Острые предметы», «Сомнение», «Она» и «Боец», обладательница четырех премий «Золотой Глобус» Лора Дерн, знакомая зрителям по картинам «Октябрьское небо», «Совершенный мир», «Виноваты звезды» и «Синий бархат», а также Джейми Лемонс, подаривший миру «Антиквариат» и «Просветленная».

Сценарий картины основан на одноименном бестселлере New York Times под авторством Клер Ломбардо.