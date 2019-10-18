Берлин, , 10:01 — REGNUM В известном берлинском выставочном зале Мартин-Гропиус-Бау открылась выставка «Шагая сквозь стены», посвященная 30-летию падения Берлинской стены. Об этом сообщает издание The Art Newspaper Russia.

В проекте собрали произведения 28 художников: живопись, скульптуру, фотографию, кино, аудиоинсталляции, перформанс. Некоторые работы созданы специально для этой выставки. Скульптура американского минималиста Фрэда Сэндбека из шести частей — первый опыт работы Гропиус-Бау с наследием художника.

В центре экспозиции — объект «Хорошо, хорошо, давай поговорим» Жозе Бешары состоит из 50 деревянных обеденных столов, которые расставлены так, что сидящие за ними не могут общаться, и картина Майкла Квиума «Пляж изобилия» размером 7,5 на 3 м демонстрирует беспечных отдыхающих на песчаном пляже, к которому приближается надувная резиновая лодка с беженцами.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.