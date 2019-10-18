Лос-Анджелес, США, , 12:16 — REGNUM Американский актёр Пол Дано исполнит роль Загадочника в предстоящем фильме о Бэтмене режиссёра Мэтта Ривза. Об этом 17 октября сообщило издание The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1184889221837918208

Режиссёр картины выбрал Дано на эту роль сразу после отказа Джоны Хилла. Компанию Загадочнику в фильме составят Бэтмен (Роберт Паттинсон) и Женщина-кошка (Зои Кравиц).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джона Хилл отказался от роли Загадочника по неназванным причинам. До этого издание Variety заявляло, что актёр попросил за свою работу около $10 млн — при этом гонорар Роберта Паттинсона составит около $5 млн.

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