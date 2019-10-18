Москва, , 09:40 — REGNUM На территории Московского Кремля появится новый археологический музей. Он будет создан в 2020—2021 годах между Спасскими воротами и Сенатским дворцом на месте снесенного три года назад 14-го административного корпуса. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новый музей будет представлять собой законсервированный археологический раскоп, попасть в который можно будет небольшими группами и в сопровождении экскурсовода. После завершения работ он войдет в состав объединения «Музеи Московского Кремля».

Заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов рассказал изданию The Art Newspaper Russia, что археологи смогли раскрыть фрагменты фундаментов построек Чудова монастыря, его некрополь и следы городской застройки, на месте которой и возник монастырь. Также там были обнаружены следы железного века и остатки построек, стоявших до прихода в Москву Батыя в XIII веке.