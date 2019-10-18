Штат Калифорния, США, , 09:38 — REGNUM Николь Кидман и Уиллем Дефо ведут переговоры об участии в новом проекте режиссера Роберта Эггерса, который посвящён истории викингов. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Роберт Эггерс работает над историей о викингах в Исландии X века, в работе над сценарием Эггерсу помогает исландский писатель и поэт Сьон, известный своей работой совестной с известной певицей Бьорк. Ранее Сьон писал тексты для песен Бьорк, прозвучавших в фильмах датского режиссера Ларса фон Триера.

Напомним, что в этом году на Каннском кинофестивале картина Эггерса «Маяк» с Робертом Паттинсоном в главной роли получила приз Международной ассоциации кинокритиков.