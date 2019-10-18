Лондон, , 09:35 — REGNUM Таблоид The Sun опубликовал рейтинг самых страшных фильмов 2019 года, в топе рейтинга оказались триллер «Элли» и хоррор «Жуть», вышедшие в этом году на стриминговой платформе Netflix.

Оба фильма вызвали однозначную реакцию у зрителей — многие писали в своих социальных сетях о том, что после просмотра фильмов не получалось заснуть, при этом люди панически боялись засыпать без света.

Стоит отметить, что премьера хоррора «Жуть» состоялась в декабре 2018 года на Сингапурском международном кинофестивале, впоследствии Netflix выкупил права на фильм у правообладателей.