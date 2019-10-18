Село Константиново, Рязанская область, , 09:31 — REGNUM 18 октября Музей-заповедник М.А. Шолохова представит выставку «…Не осудите, братья, брата» в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в селе Константиново Рязанской области.

Экспозиция расскажет о Верхне-Донском восстании, которое произошло 100 лет назад, в 1919 г. Новая власть, установившаяся в России после 1917 года, решила, что казачество должно быть сожжено в пламени революции. Ответом на карательную политику большевиков стало Верхне-Донское восстание. В залах музея посетители увидят подлинные фотографии участников тех событий, документы и материалы разных сторон: восставших казаков и подавляющей мятеж Красной армии.

Эта трагическая страница в истории Дона долго оставалась закрытой как для потомков казаков, принявших участие в восстании, так и для всего народа. Посетители выставки узнают, как нелегко сложилась судьба участников тех событий, в частности, Х. Ермакова и руководителя восстания П. Кудинова.