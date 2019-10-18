Москва, , 09:26 — REGNUM Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Реконструкция как искусство», посетители которой узнают, как готовили площадку фестиваля «Времена и эпохи». Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Крупнейший в России ежегодный фестиваль исторической реконструкции проводился летом. В этом году впервые появилась площадка, посвященная Османской империи. Организаторам удалось воссоздать атмосферу старинного восточного базара, роскошных дворцов и шумных улиц XVI—XVII веков.

Для выставки было сшито более 40 разных костюмов, создано множество характерных для эпохи предметов обихода — вееров, тканей, посуды с изникской росписью. Кроме того, посетители познакомятся с постановками традиционного османского театра «Карагез», который организаторы фестиваля впервые привезли в Россию, а также с героями османского кукольного театра.

Выставка продлится до 17 ноября года.