Санкт-Петербург, 18 октября 2019, 09:21 — REGNUM Русский музей планирует открыть филиалы во французском городе Лош и китайском Шанхае. Также есть перспектива создания музея в Кемерове. Об этом сообщает портал Мойка 78.
Как сообщил журналистам директор музея Владимир Гусев, «Лош — это замечательный городок во Франции:
В Шанхае экспозицию можно будет увидеть только виртуально, но как подчеркнул Гусев, есть планы и желание создать и там реальный филиал.
Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина создается филиал Русского музея в Кемерове. Возможности открытия филиалов обсудят на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре.