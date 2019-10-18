Мадрид, , 09:14 — REGNUM С 18 по 20 октября в Испании пройдут Дни Москвы. В рамках программы Департамент культуры Москвы подготовил программу, которая состоится в Мадриде и Малаге. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Павел Колендас. Портрет мальчика с собакой на фоне Красных ворот в Москве. 1840-е

В рамках фестиваля на Plaza de Salvador Dali в Мадриде состоятся выступления московских артистов разных жанров, интерактивная программа с участием уличного театра и музыкантов, выставка декоративно-прикладного искусства и многое другое.

В Малаге на территории филиала Русского музея состоится открытие выставки Музея В.А. Тропинина «Портрет на фоне Москвы» и мультимедийно-иммерсивная инсталляция «Кружевница». В экспозиции выставки будут представлены копии художественных портретов и гравюр, рассказывающих о Москве.