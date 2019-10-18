Штат Калифорния, США, , 09:09 — REGNUM The Hollywood Reporter опубликовал рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде, первую строчку рейтинга занял генеральный директор компании The Walt Disney Роберт Айгер. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Рейтинг включает самых известных топ-менеджеров кинокомпаний, продюсеров, режиссеров и сценаристов и актеров. Кроме главы Диснея в рейтинг вошли 10 топ-менеджеров компании, четверо из которых вошли в топ-10 рейтинга.

Вторую строчку в рейтинге заняли руководителя стримингового сервиса Netflix Рид Хэйстингс и Тед Сарандос.