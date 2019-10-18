Шовгеновский район, , 09:23 — REGNUM Память о шансонье Вилли Токареве увековечат в его родовом хуторе Чернышов Шовгеновского района Адыгеи. Земляки исполнителя высадят в его честь три белых березы и установят мемориальную доску на здании бывшей школы, в которой он учился, пишет ТАСС.

Памятные мероприятия пройдут в хуторе 11 ноября. По словам главы Заревского сельского поселения Анатолия Синякова, в мероприятиях примет участие и старший сын артиста Антон Токарев, который так же, как и отец, является автором и исполнителем шансона. Ожидается, что он вместе со своим сыном даст концерт для жителей хутора.

«Последний раз, когда он был здесь, 24 октября 2013 года, Вилли вспоминал, что большая береза росла во дворе его дома. Да он и в своем творчестве белые березы воспел, они ассоциировались у него с родиной», — вспоминает историк, краевед, уроженец хутора Александр Данильченко.

Напомним, Вилли Токарев скончался 4 августа 2019 года в одной из столичных клиник на 85-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похоронили певца 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

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