Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:54 — REGNUM С 18 по 20 октября в коммерческой столице Танзании, Дар-эс-Саламе, состоится международная туристическая выставка Swahili International Tourism Expo (SITE). Об этом передает газета Nipashe.

По информации издания, мероприятие организует Совет Танзании по туризму (TTB). Ожидается, что в этом году SITE посетят более 400 представителей иностранных туристических агентств и журналистов.

Как передает газета, основная цель выставки — организовать сотрудничество малых частных туристических компаний Танзании и главных мировых игроков туристического бизнеса.

Председатель TTB Томас Михайо заявил, что от Танзании в мероприятии примут участие более 200 компаний. Он добавил, что выставка также ставит своей целью продвижение достопримечательностей Танзании и популяризацию страны в качестве международного туристического направления.

Глава пресс-службы TTB Геофрей Тенгенеза сообщил, что в рамках выставки будут проведены лекции и семинары от ведущих специалистов в сфере туризма и развлечений.