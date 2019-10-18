Прага, , 00:18 — REGNUM Специальное разрешение придётся получать туристам для того, чтобы сделать селфи в костнице в чешском городе Кутна-Гора. Об этом 17 октября сообщает Expats.cz.

Как пояснил изданию представитель костницы, в ней покоятся останки около 60 тыс. человек. Костел является самой популярной достопримечательностью в Кутна-Горе, в год его посещают до 500 тысяч туристов. Но некоторые туристы используют это место для того, чтобы сделать селфи, которые являются, мягко говоря, неуместными и даже унизительными для тех, кто покоится здесь.

Отмечается, что некоторые туристы не гнушаются перемещать останки, чтобы сделать фотографии поэффектнее. Принимая во внимание такие случаи, власти Чехии приняли решение об издании новых правил посещения костницы.

Начиная с января 2020 года туристам будет запрещено делать селфи в костнице. Съёмку в костеле нужно будет согласовывать за три дня до его посещения. Представителям СМИ такое разрешение нужно будет согласовывать за три недели до съёмки.

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