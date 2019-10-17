Цхинвал, , 22:48 — REGNUM В Цхинвале открылась выставка работ театральных эскизов народного художника Осетии и России Магреза Келехсаева. Работы художника написаны по мотивам произведений осетинской, русской и иностранной литературы. Об этом 17 октября сообщает информагентство «Рес».

Открытие выставки состоялось перед премьерой спектакля «Афхардты Хасана» в государственном драматическом театре Южной Осетии, в работах мастера представлены четыре полотна, объединенных одним сюжетом из этого спектакля.

Магрез Келехсаев — народный художник России, Северной и Южной Осетии, лауреат Государственной премии РФ им. К. С. Станиславского. Художник работает в разных жанрах: пейзажи, портреты, натюрморты, сюжетно-тематические картины.

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