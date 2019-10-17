Андрей Мартынов, 17 октября 2019, 21:17 — REGNUM Алексей Лосев. Учение о стиле. М.; СПб.: Нестор-История, 2019
К автору настоящей книги невозможно применить популярную метафору «осень патриарха». Собранные в ней труды писались в 70-е годы ХХ века, когда Алексею Лосеву (1893−1988) шел уже восьмой десяток, но это был плодотворный период его творческой жизни. На него пришлись еще подготовка томов «Истории античной эстетики» и написание монографии «Проблема символа и реалистическое искусство», концептуально связанной с рецензируемыми сочинениями «Некоторые вопросы из истории учений о стиле» и «Теория художественного стиля».
Почему Лосев избрал своей целью написать книги именно о стиле? Он сам ответил на этот вопрос в «Введении» к «Теории…», обращая внимание «на трудность этого учения и на запутанность относящихся сюда теорий».
Философ рассматривал, как мыслители прошлого оценивали и трактовали понятие стиля. Так, например, характеризуя теорию графа Жоржа Бюффона, автора знаменитого афоризма, что «стиль есть сам человек», Лосев подчеркивал, что для нее необходимо
Адресуясь к уже упомянутой сентенции, он писал:
Касаясь теории поэта и философа Вячеслава Иванова, которого ученый чрезвычайно высоко ценил, Лосев отмечал, что хотя автор Cor ardens и использовал старинную немецкую терминологию («манера, лицо и стиль»), в его теории она оказывается «насыщена весьма глубокими мыслями и дает (…) нечто новое». «Самобытные глубины» художника предопределяют его манеру, она и понятийный аппарат формируют лицо мэтра, а самопреодоление, выход за пределы субъективности («собственной индивидуальности») в итоге создают стиль мастера.
Также Лосев писал об эстетике Георга Гегеля, Герберта Спенсера, Эрнста Кассирера. В свою очередь, сам философ предлагал следующее определение стиля: «принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения».
Вероятно, именно этот стиль и характеризует философа. Ведь стиль — это человек.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».