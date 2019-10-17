Москва, , 19:55 — REGNUM Клад с монетами времён правления Петра I обнаружен в Костяном переулке в Красносельском районе Москвы. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Как уточняется, монеты из белого металла, отчеканенные в 1682—1712 годах, находились керамическом сосуде, найденном на глубине 150 сантиметров от уровня земли.

«Миниатюрный сосуд хранился на локальном участке позднесредневекового слоя с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII — начала XVIII века. Он украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу», — сообщили в пресс-службе.

Проанализировав форму, технологию изготовления и размер сосуда, специалисты предположили, что найденный предмет — это чернильница западноевропейского производства.

Всего в сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка, большая часть котоорых не находилась в обращении. Общий вес клада — 24,25 грамма.

Отмечается, что на территории, где был найден клад, располагалась одна из стрелецких свобод. Неподалеку находилась церковь Николая Чудотворца в Дербеневе, дошедшее до сегодняшних дней здание было построено в 1711—1715 годах.

«Занятые стрельцами дворы освобождались от тягловых повинностей. Стрельцы пользовались привилегиями — они могли пить вино, участвовать в московской торговле. После стрелецких бунтов в 1682 и 1698 годах Петр I подписал указ о замене стрелецких полков регулярной армией, и слободы расформировали», — отметили в Мосгорнаследии.

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