Москва, , 19:50 — REGNUM С 17 по 31 октября в Arts Square Gallery будет проходить выставка Алисы Порет «Портреты с Синей птицей и без». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

На выставке предстанут портреты людей из окружения Алисы Порет, а также деятелей культуры ушедшей эпохи. Среди моделей — и романтический художник Ростислав Барто, и музыкант-композитор князь Андрей Волконский, и известная пианистка Мария Юдина.

На выставке представят работы из частных коллекций, основу составило собрание искусствоведа Любови Фаенсон, много лет проработавшей в Государственном Эрмитаже.