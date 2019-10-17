Кито, , 19:47 — REGNUM Туристическая сфера в Эквадоре понесет значительные убытки из-за общенациональных протестов, продолжающихся с 3 октября. По оценкам Рауля Гарсии, вице-президента национальной федерации туризма (FENACAPTUR), индустрия столкнется с трудностями как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, сообщает интернет-портал TourismReview.

В некоторых регионах страны туристы уже сейчас сталкиваются с проблемами, так как часть дорог перекрыта и путь до крупных транспортных узлов затруднен. Многие пропустили свои авиаперелеты и вынуждены покупать билеты заново и оплачивать дополнительные дни в отелях. Рауль Гарсия предполагает, что общая сумма потерь только непосредственно во время протестов превысит 100 миллионов долларов.

Однако ущерб, нанесенный репутации Эквадора как притягательного места для путешествий, может быть гораздо более значительным — многие туроператоры отменяют поездки, запланированные на долгий срок вперед. Подобная тенденция беспокоит не только служащих федерации туризма, но и правительство в целом, так как это третья экономическая сфера в стране по приносимым доходам.