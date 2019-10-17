Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:31 — REGNUM 17 октября в Новокузнецком литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского открывается выставка «Она была свет моей жизни…», посвященная 195-летию со дня рождения первой жены великого русского писателя Федора Достоевского — Марии Достоевской.О Марии Дмитриевне сохранилось сравнительно немного сведений. Как отмечают организаторы выставки, черты ее яркой личности сохранились только в письмах Достоевского и воспоминаниях современников, запечатлены в двух фотографических портретах. Экспозиция стала попыткой воссоздать образ этой незаурядной женщины с помощью уже известных и недавно открытых материалов. Это воспоминания и свидетельства самого Достоевского и людей из окружения Марии Дмитриевны, а также произведения, ставшие результатом творческого осмысления судьбы и личности первой жены писателя и тех его героинь, на создание образа которых она оказала влияние. В выставочных залах представлены фотографии и документы из РГАЛИ, Государственного архива Астраханской области, Государственного архива Томской области и из собрания Музея «Градостроительство и быт г. Таганрога».