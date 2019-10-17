Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM Исторический парк «Россия — моя история» в Екатеринбурге станет автономным учреждением. Соответствующее приняло свердловское правительство, сообщает ИА Znak.

Сейчас музей является государственным бюджетным учреждением. Однако, как заявила на заседании правительства и. о. областного министра культуры Галина Головина, нужно переформатировать его в автономную структуру.

По мнению Головиной, изменение позволит музею более эффективно распоряжаться финансами и привлечь частный капитал, а также повысит финансовую самостоятельность учреждения.

Напомним, ранее исторический парк похвалили за достоверную передачу российской истории. Музей оценили замглавы аппарата свердловского губернатора Вадим Дубичев и доктор исторических наук Александр Рыжков.

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