Ашхабад, , 18:50 — REGNUM В столице Белоруссии и в городе Могилев проходят дни культуры Туркмении. Церемония открытия этого комплекса мероприятий состоялась сегодня, 17 октября, в Белорусской государственной филармонии, пишет «Белта».

Участие в ней приняли министр культуры Белоруссии Юрий Бондарь и заместитель министра культуры Туркмении Нурсахет Ширимов.

Затем состоялся концерт с участием туркменских артистов и белорусских танцевальных ансамблей. Также в филармонии открылась выставка декоративно-прикладного искусства.

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