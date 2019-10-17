Москва, , 18:41 — REGNUM Ректор Всероссийского государственного института кинематографии Владимир Малышев вручил президенту Российской Федерации Владимиру Путину памятную медаль к 100-летию ВГИКа. Вручение состоялось сегодня, 17 октября, во время посещения главой государства данного института.

Напомним, что ВГИК в 2019 году отмечает 100-летие. Глава государства во время своего посещения поздравил учебное заведение с надвигающимся юбилеем.

Ректор Малышев заявил, что ученый совет ВГИКа учредил памятную медаль «Столетие ВГИКа». Уеный совет решил наградить медалью президента России.

«Вы всех награждаете, и нас в том числе. Позвольте от вгиковцев памятную медаль вручить вам». — сказал Малышев.

Он вручил президенту медаль и передал удостоверение к ней.