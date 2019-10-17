Москва, , 19:29 — REGNUM Возрастные ограничения для руководителей институтов пояснил президент РФ Владимир Путин необходимостью карьерного роста для молодых специалистов. При этом 17 октября на совещании во ВГИК глава РФ рассказал, как может остаться работать на должности ректора ВГИК доктор искусствоведения Владимир Малышев после своего 70-летия.

Владимиру Малышеву исполнится 70 лет 11 ноября текущего года, и в связи с этим на встрече с Путиным студенты и преподаватели ВГИК обратились к президенту РФ с просьбой о продлении полномочий Малышева в должности ректора.

Президент объяснил, что закон, который позволяет занимать должность ректора учебного заведения до 70 лет был принят с осознанием того, что нужно расти по службе и тем людям, которые ещё не достигли такого возраста. При этом Путин отметил, что, «наверное, существуют какие-то исключения» и сказал о своём хорошем отношении к Малышеву, которому он благодарен за участие в выборах 2012 и 2018 годов.

Министр культуры Мединский рассказал, что после 65 лет ректор не может идти на выборы на следующий срок, но как исполняющий обязанности ректора может постоянно пролонгироваться решением министра культуры, либо перейти на должность президента учебного заведения. При этом пролонгация может продолжаться бесконечно.

Здесь Путин обратился к Малышеву с фразой: «Владимир Сергеевич, вопрос решен!» и сорвал аплодисменты собравшихся.

Читайте ранее в этом сюжете: Программа переоснащения кинотеатров в глубинке свернута не будет — Путин