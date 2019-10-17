Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В Русском музее впервые после создания отреставрировали картину Михаила Нестерова «Святая Русь», написанную в 1901—1905 годах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Картина Святая Русь Михаила Нестерова после реставрации Дарья Драй © ИА REGNUM

Над полотном работали в течение шести месяцев. Реставраторы сумели остановить и стабилизировать хронические проблемы отслоения красочного слоя от грунтовой основы. С поверхности живописи удалили все поздние наслоения — записи, загрязнения, сгустки лака, остатки старых реставрационных заклеек и клея, что позволило раскрыть истинный авторский колорит картины.

«Мы считаем, что мы удачно справились с этой задачей, и мы надеемся, что тем самым мы обеспечили этой картине долгую и счастливую жизнь в экспозиции Русского музея. Ну и кроме всего прочего, конечно, хочется сказать, что чисто внешне картина даже для нас неожиданно изменилась. Этот элемент умиротворенности и просветления, который, собственно говоря, заложен в сюжет, немножечко утратился, потому что количество поздних наслоений скрыли нюансы, созданные художники», — сказала ведущий художник-реставратор Русского музея Наталья Романова.

Красочный слой был укреплен клеевыми составами, уложены приподнятые края изломов и кракелюра. Специалисты устранили деформацию холста, его натянули на новый подрамник. Картину считают одной из знаковых работ Михаила Нестерова, и она около 10 лет по рекомендации реставраторов не покидала стен Русского музея.

«Она находилась в стабильном состоянии, но требовала постоянного контроля со стороны реставраторов. Необходимость комплексных реставрационных мероприятий была очевидна. Это свершилось. Первыми после реставрации работу увидят посетители Русского музея в Санкт-Петербурге, после чего картина сможет представлять русское искусство не только в экспозиции Михайловского дворца, но и за его пределами», — отметила заместитель директора музея Ольга Бабина.

Работа над картиной велась при поддержке ПАО «Газпром».

Добавим, впервые «Святую Русь» показали широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге. Неоднозначная картина вызвала ожесточенные споры в обществе. Например, Николай II по достоинству оценил работу Михаила Нестерова, а Лев Толстой воспринял картину негативно. Прогрессивные круги увидели в этом выразительном полотне попытку примирения с несправедливой российской действительностью.

Картина Святая Русь Михаила Нестерова после реставрации Дарья Драй © ИА REGNUM

Этюд для лика Христа, фигура которого расположена в левой части картины, был написан художником с придворного священника Константина Алексеевича Руднева, настоятеля церкви в Абастумане на юге Грузии, где Нестеров в те годы по заказу царской семьи расписывал храм во имя благоверного князя Александра Невского.

Прямо с выставки произведение приобрели для Музея Императорской Академии художеств. В 1909 году картину отправили на Международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль I степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях.