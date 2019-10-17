Москва, , 18:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ни в коем случае нельзя останавливать финансирование программ по техническому переоснащению кинотеатров в регионах, особенно в небольших населенных пунктах. Об этом российский лидер сказал сегодня, 17 октября, на совещание во ВГИК.

В ходе совещания режиссер Карен Шахназаров предложил временно приостановить финансирование программ по переоснащению кинозалов и Домов культуры в отдаленных городах и поселках, и перенаправить высвободившиеся средства на поддержку дебютантов в кино.

Однако президент России с этим предложением не согласился. Путин отметил, что если не будет происходить переоснащение кинотеатров в периферийных городах, то там и невозможно будет ничего показывать.

«Понимаете, если мы прекратим работать с периферией, и у людей просто не будет технической возможности ничего смотреть — это просто уйдет из головы, даже никто об этом вспоминать не будет… Я бы не стал принимать этого решения. Если уж деньги выделены, надо их использовать», — сказал президент России.

Российский лидер отметил, что он старается очень рачительно относится к государственным средствам, однако нельзя совсем забывать про отдаленные города нельзя. У людей там должна быть техническая возможность смотреть что-нибудь.

Кроме того, есть бюджетное правило и оно не позволяет перебросить тот миллиард, который выделен на переоснащение кинотеатров в отдаленных городах, на другие цели.

Министр культуры России Владимир Мединский поспешил заявить, что в тех кинотеатрах, где управляющие подходят к своему делу ответственно, программа по модернизации проходит отлично.