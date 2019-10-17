Эр-Рияд, , 17:30 — REGNUM В Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, проходит выставка «Кандинский и Россия», где представлены полотна выдающегося авангардиста Василия Кандинского из собрания Государственного Русского музея. Открытии экспозиции было приурочено к официальному визиту в КСА президента России Владимира Путина. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

На выставке представлены почти 20 полотен Василия Кандинского, в том числе произведения раннего, относительно реалистичного периода — «Импровизация» (1910) и «Композиция с белой гранью» (1913). Однако более значительную часть составляют беспредметные работы, в том числе «Черное пятно» (1917), «Картина с остриями» (1919) и «Два овала» (1919).

Параллельно с Кандинским в Исламском культурном центре имени короля Фахда демонстрируется проект «Искусственный интеллект и диалог культур». В проекте приняли участие авторы из десяти стран, в том числе нобелевский лауреат по физике Константин Новоселов с произведением «Время».

Также в эти дни состоится концерт звезд русской оперы Аиды Гарифуллиной и Ильдара Абдразакова в сопровождении симфонического оркестра.