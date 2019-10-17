Лос-Анджелес, США, , 16:35 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Facebook объявило о том, что состоялась премьера сериала «Лаймтаун». Сюжет криминальной драмы вращается вокруг небольшого научного сообщества Лаймтаун в штате Теннесси, члены которого по неизвестным причинам бесследно исчезли. Отважная журналистка начинает свое расследование с целью установить истину.

Премьера серела «Limetown» 2019

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джессика Бил, известная по «Иллюзионист», «Легкое поведение», «Хичкок», «Пророк» и «Грешница», Шерри Сом, знакомая зрителям по картинам «Обмани меня», «Фостеры», «Как избежать наказания за убийство» и «Реванш», Алессандро Джулиани, снявшийся в «Хранители» и «Секретные материалы», двукратный обладаетль премии «Золотой Глобус» Стэнли Туччи, сыгравший в «Терминал», «Сон в летнюю ночь» и «Фрейзер», и Омар Эльба.

В качестве шоураннера выступил Зак Акерс. Команду исполнительных продюсеров возглавил Джош Аппелбаум, участвовавший в создании картин «Миссия невыполнима: протокол фантом», «Жизнь на Марсе», «Шпионка» и «Сплетенные судьбой». Работу над сценарием вела Келли Уайлз. Режиссером стала Ребекка Томас.